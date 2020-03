NIC Asia Bank opens hotline service for clients’ service during lockdown period

Kathmandu, 29 March: NIC Asia Bank has opened Customer Support Center at various provincial and sub-provincial levels to facilitate the banking needs of its customer.

The Bank has established support centers so that no NIC ASIA customer has to suffer financial difficulty during the lockdown period. Customer can give a phone call to support staff from the list provided by the Bank and seek solution for their banking need.

Clients can contact to the following Bank officers for necessary banking service:

Customer Help Desk Province/ SPO Name of Employee Designation Contact Details Province Office 1 Santosh Kumar Rathi ACEO 9851245934 Deepak Thapa COPO – Province 1 9852048811 Seema Shrestha EAO 9852049566 Nishabh Karki EAO 9852042896 Tilak Dulal EAO 9843539535 Biratnagar SPO Bishnu Prasad Acharya CoSPO – Biratnagar SPO 9852028243 Ashim Regmi BM-PLC 9842106447 Sandesh Rajbhandari EM-Biratnagar Branch 9852033815 Itahari SPO Mohan Timsina CoSPO-Itahari SPO 9852056402 Bishal Ghimire BM-Itahari 9852648614 Uma Shrestha BM-Tarahara 9841735786 Dharan SPO Diwakar Bhattarai CoSPO-Dharan SPO 9851113414 Ishwar Katwal BM-Manebhanjyang 9852099522 Amrita Shrestha EM-Dharan Branch 9848034105 Damak SPO Den Raj Subba CoSPO-Damak SPO 9852049614 Bijay Bista BM-Pathari Branch 9852042761 Saroj Khanal EM-Damak Branch 9842108869 Birtamod SPO Dashrath Parajuli CoSPO-Birtamod SPO 9852682374 Saroj Neupane BM-Birtamod Branch 9845594526 Ghanashyam Ghimire BM-Budhabare Branch 9852052940

Customer Help Desk Province/ SPO Name of Employee Designation Contact Details Province Office 2 Santosh Kumar Rathi ACEO 9851245934 Prakash Chandra Adhikari COPO – Province 2 9851153499 Manu Prasad Sharma CoSPO – Birgunj 9841872561 Gopal Prasad Subedi EAO 9855070409 Birgunj SPO Manu Prasad Sharma CoSPO – Birgunj 9841872561 Puja Khetan BM – Birgunj 9855070409 Amrit Rana BM – Kalaiya 9855038944 Chandranigahpur SPO Belal Ahmad CoSPO – Chandranigahpur 9855032113 Bishal Sharma BM – Gaur 9855023543 Ravi Thapa BM – Nijgadh 9855044519 Hariwon SPO Hari Krishna Paudel CoSPO – Hariwon 9855016032 Sunit Shrestha BM – Lalbandhi 9856034433 Suman Singh BM – Hariwon 9854027900 Janakpur SPO Utsuk Shrestha CoSPO – Janakpur SPO 9854029544 Ishwor Acharya BM – Janakpur 9844173239 Lahan SPO Jitendra Kumar Sah CoSPO – Lahan 9852832804 Mukesh Kumar Sah BM – Rajbiraj 9804780282 Pradip Kumar Sah BM – Golbazar 9851118105

Customer Help Desk Province/ SPO Name of Employee Designation Contact Details Province Office 3 Rajesh Rawal ACEO 9851245932 Maharajgunj SPO Subash Joshi CoSPO – Maharajgunj SPO 9851047833 Hari Krishna Rajbhandari ACoSPO – Mahrajgunj 9851157030 Kamaladi SPO Tej Raj Timilsena CoSPO – Kamaladi SPO 9858421504 Ujwal Rimal ACoSPO 9851115533 New Road Bishal Bazar SPO Ameet KC CoSPO – NRBB SPO 9851085759 Arjun Prasad Adhikari ACoSPO 9851032115 Pulchowk SPO Laxman Chalise CoSPO – Pulchowk SPO 9856029061 Prabin Nepal ACoSPO – Saatdobato 9851205901 Narayangarh SPO Biswo Poudyal CoSPO – Narayangarh SPO 9851102683 Dirgha Sapkota BM – Narayangarh 9855060128 Balaju SPO Dhanesh Giri CoSPO – Balaju SPO 9851061078 Ram Malla ACoSPO 9851060112 Bhaktapur SPO Anup Bhadra CoSPO – Bhaktapur SPO 9851147195 Prakash Karki ACoSPO 9851088554 Corporate Office SPO Jyoti Man Bania CoSPO – Corporate Office SPO 9801096969 Sophy Poudyal BM – Corporate Office 9851119904 Thankot SPO Bikash Kharel CoSPO – Thankot SPO 9851058677 Manohar Thagurathi ACoSPO 9851004701 Chabahil SPO Pramesh Man Pradhan CoSPO – Chabahil SPO 9851115971 Prakash Thapaliya ACoSPO 9851261308

Customer Help Desk Province/ SPO Name of Employee Designation Contact Details Province Office 4 Jayendra Rawal ACEO 9851231332 Dipendra Sharma COPO – Province 4 9856025017 Binit Raj Pandey CoSPO – Gandaki PO 9841152790 Yuddha Sagar Aryal AEO, Gandaki PO 9851211818 Suraj Poudel A-AEO, Gandaki PO 9856066234 Baglung SPO Deependra Regmi EM – Baglung 9847662425 Chitra Kunwar RM – Baglung SPO 9846512970 Gaidakot SPO Ashok Panta CoSPO – Gadaikot SPO 9855060972 Bibek Babu Adhikari RM – Gaidakot 9855034720 Bijay Lamichhane RM – Gaidakot SPO 9855053257 Damauli SPO Tara Nath Poudel CoSPO – Damauli SPO 9856025955 Anil Thapa OBM – Damauli 9846346156 Sunita Shahi EM – Dumre 9846618140 Pokhara SPO Sweta Sherchan CoSPO – Pokhara SPO 9856013776 Punam Giri RM – Pokhara SPO 9846139998 Sushil Mishra EM – Pokhara 9851082651

Customer Help Desk Province/ SPO Name of Employee Designation Contact Details Province Office 5 Arjun Raj Khaniya CBO/ PAE – Province 5 9851036009 Tilak Sundar Karki COPO – Province 5 9857031122 Mahesh Ghimire EAO 9851276567 Prakash Panthee EAO 9847311125 Bhairahawa SPO Rajan Pd. Pokharel CoSPO – Bhairahawa SPO 9841336850 Suraj Poudel BM – Bhairahawa 9857024504 Basant Bhandari BM – Rajmarh Chauraha 9857042188 Butwal SPO Deepak Acharya CoSPO – Butwal SPO 9857033566 Sanjeev Khadka BM – Butwal 9857033139 Tilak Khanal BM – Bhumahi 9857037649 Nepalgunj SPO Madhav Belbase CoSPO – Nepalgunj SPO 9857023234 Ashok Timilshina BM – Nepalgunj 9858024020 Rakesh KC BM – Kohalpur 9851058703 Devinagar SPO Ram Krishna Kafle CoSPO – Devinagar SPO 9857023558 Binod Pokhrel BM – Devinagar 9857023222 Arjun Timilshina BM – Jitpur 4 Num 9857821159 Ghorahi SPO Deepak Aryal CoSPO – Ghorahi SPO 9857029154 Vijay Rakshali BM – Lamahi 9858026188 Rajendra Singh BM – Tulsipur 9857841090 Suraj Shrestha BM – Ghorahi 9857832873

Customer Help Desk Province/ SPO Name of Employee Designation Contact Details Province Office 6 Jayendra Rawal ACEO 9851231332 Tek Raj Bhatta COPO – Province 6 9858422088 Surkhet SPO Chet Raj Bhandari CoSPO – Surkhet SPO 9841588651 Jagat Rokaya BM – Jumla Road 9858049592 Govind Bahadur Saud BM – Surkhet 9858056183 Nabin Mahatara EA – Surkhet 9848193468 Kali Bahadur Rokaya BM – Jumla 9858320654 Sunir Jung Shah BM – Rukum 9847852403 Binayak Jung Shah BM – Jajarkot 9858030515